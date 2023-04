Empresa de ‘Gatonet’ que fatura R$ 1 mi é alvo de operação no Rio

Uma pequena empresa, provedora de internet, ligada ao tráfico de drogas da Zona Oeste do Rio de Janeiro foi alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 13. Segundo as investigações, iniciadas em em janeiro deste ano, a companhia de provedor de sinal de internet, telefonia e TV se associou a uma facção criminosa para impedir que outras empresas pudessem atuar no local.

De acordo com as apurações, quando técnicos de outras companhias entram nas comunidades, são expulsos por traficantes, ameaçados com armas de grosso calibre. Os bandidos também destroem a estrutura dos serviços das concorrentes, atacando fiações e equipamentos. Agentes estimam que a empresa tenha, somente em duas comunidades, mais de 10 000 clientes, com faturamento mensal de cerca de 1 milhão de reais.