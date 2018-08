Frente fria pode trazer neve e tornado ao sul do Brasil no fim de semana

Uma frente fria chegou à Região Sul do Brasil nesta sexta-feira e pode provocar fenômenos meteorológicos extremos no fim de semana. Segundo informações do site Climatempo, os estados do sul do país podem ter chuva forte, granizo, ventania – com risco de tornado –, frio intenso e geada.

Há a possibilidade de nevar nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense e, além disso, no domingo, temperaturas abaixo de zero devem ser registradas nos três estados.

De acordo com o Climatempo, a acentuada queda da pressão atmosférica que ocorre entre o sul do Brasil, o Paraguai e a Argentina nesta sexta-feira e o choque térmico com a aproximação da onda de frio, facilitam a formação de nuvens muito carregadas sobre a região. Por isso, há previsão de formação de um forte ciclone extratropical.

Na madrugada desta sexta, em Porto Alegre e na região metropolitana, uma tempestade acompanhada por granizo provocou estragos, como queda de árvore no bairro Rio Branco e interrupção de energia elétrica. Os três estados da Região Sul estão em alerta para a possibilidade de temporais. No norte e leste do Paraná, incluindo Curitiba, no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e no litoral norte de Santa Catarina, as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente à tarde e à noite.

Também pode ventar forte na Região Sul, neste fim de semana. Mesmo sem estar chovendo, os ventos podem atingir os 100 quilômetros por hora. O Climatempo pondera que a probabilidade de ocorrência de tornado é pequena, mas, ”por causa das condições atmosféricas esperadas”, ela não pode ser descartada.