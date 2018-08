Brasileira vai ao Havaí e é pega de surpresa por furacão

zoom_out_map 1 /12 Carro fica submerso após fortes chuvas atingirem Hilo, no Havaí, durante a passagem do furacão Lane na região - 23/08/2018 (Mario Tama/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 2 /12 Homem registra imagens durante inundações em Hilo, no Havaí, durante a passagem do furacão Lane - 23/08/2018 (Mario Tama/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 3 /12 Mulher registra imagens de inundação, antes da passagem do furacão Lane em Hilo, no Havaí - 23/08/2018 (Mario Tama/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 4 /12 Enchentes atingem a região de Hilo, no Havaí, durante a passagem do furacão Lane - 23/08/2018 (Mario Tama/Getty Images)

zoom_out_map 5 /12 Turistas fotografam ressaca em Kona, no Havaí, durante a passagem do furacão Lane na região - 23/08/2018 (Ryan Leinback/Reuters)

zoom_out_map 6 /12 Placa indica o fechamento de praia antes da passagem do furacão Lane, no Havaí - 23/08/2018 (Ronit Fahl/AFP)

zoom_out_map 7 /12 Prateleiras de supermercados são vistas vazias, antes da passagem do furacão Lane, no Havaí - 23/08/2018 (Hugh Gentry/Reuters)

zoom_out_map 8 /12 Policial de Honolulu controla condições da água com aproximação do furacão Lane (Hugh Gentry/Reuters)

zoom_out_map 9 /12 Turistas fazem barreiras com areia, antes da passagem do furacão Lane na praia de Waikiki, em Honolulu, Havaí - 23/08/2018 (Kat Wade/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 10 /12 Imagem de satélite mostra a aproximação do furacão Lane sobre o Havaí, nos Estados Unidos - 22/08/2018 (Earth Observatory/Nasa)

zoom_out_map 11 /12 Imagem de satélite mostra a aproximação do furacão Lane sobre o Havaí, nos Estados Unidos - 22/08/2018 (Goes-East/NOAA/Reuters)

zoom_out_map 12/12 Foto tirada da Estação Espacial Internacional pelo astronauta Ricky Arnold mostra a aproximação do furacão Lane sobre o Havaí - 22/08/2018 (@astro_ricky/NASA/Reuters)

No último sábado (18), a brasileira Emy Magalhães e seu namorado americano viajaram para Honolulu, no Havaí, onde aproveitariam as férias também para se casar. Os recém-casados, porém, foram pegos de surpresa pela passagem do furacão Lane pelo arquipélago.

Depois da cerimônia, Emy e seu marido passaram os últimos dias presos no quarto de hotel de Honolulu, mesmo com o sol batendo em sua janela. Grande parte dos estabelecimentos está fechada, as autoridades locais estão esvaziando as praias e os alertas sobre a chegada do furacão não param de soar.

Emy, de 29 anos, está hospedada em Honolulu, a capital do estado do Havaí. A brasileira conta que todas as empresas de passeios turísticos da região suspenderam suas atividades até a passagem do furacão.

O furacão Lane se encontra atualmente a aproximadamente 273 quilômetros de Honolulu, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NOAA). Ele foi rebaixado pelo centro de furacão categoria 5 – com velocidade de igual ou superior a 252 km/h – para categoria 3 – de 178 a 208 km/h.

Cinco ilhas do Havaí – Oahu, Maui, Lanai, Malokai e Kahoolawe – estão sob alerta de furacão. Segundo as previsões dos meteorologistas, o fenômeno deve passar pelo Havaí ainda durante a tarde desta sexta (horário local).

Na quinta-feira (23), mais de 30 centímetros de chuva caíram sobre o lado oriental da Ilha Havaí, a maior do arquipélago, provocando inundações, deslizamentos e uma pesada ressaca.

O hotel em que Emy está hospedada, o Waikiki Beach Marriott Resort & Spa, também já se prepara para a tempestade. Uma de suas salas de conferência foi transformada em abrigo para os hóspedes.

“O pessoal do hotel trouxe toda a mobília da sacada para dentro do quarto pois, com a força da chuva e do vento, os móveis podem quebrar as portas de vidro”, conta Emy. “Mas nós planejamos ficar no quarto”, afirma. “Muita gente fica desesperada e muito impressionada, então achamos melhor ficar no quarto mesmo”.

“Nós estamos mais sossegados”, completa a brasileira natural de São Paulo que mora há 9 anos nos Estados Unidos.

Para os que vão permanecer em seus apartamentos, o hotel recomendou encher as banheiras com água, para se prevenirem de um corte no fornecimento.

Emy e o marido moram na capital dos Estados Unidos, Washington. Eles têm o voo de volta marcado para a manhã de sábado (25), mas ainda não sabem se será confirmado por causa das condições climáticas.

As companhias aéreas que operam voos para o Havaí estão oferecendo trocas de voos sem pagamento de taxas para seus clientes.

Compra de suprimentos e gasolina

Emy conta que, na quinta-feira (23), saiu com o marido para ir até um supermercado. Segundo ela, as prateleiras de comida enlatada estavam quase vazias. Porém, ao contrário do que havia sido noticiado pela imprensa, ainda havia água e gasolina disponível nos postos da ilha.

Pela tarde, alguns surfistas ainda estavam nas praias. Contudo, bombeiros com megafones passaram pelas ruas alertando para o perigo e pedindo às pessoas que saíssem da água.

Moradores do arquipélago estão colocando sacos de areia nas portas de suas casas e fitas adesivas nas janelas para evitar as inundações e os grandes estragos causados pelo vento.

Trinta e cinco membros da Força Especial 8, da Califórnia, foram enviados ao Havaí para a chegada do furacão. A força é especializada em busca e resgate urbano.

Emy diz que seus familiares, no Brasil, estão preocupados com as chuvas e ventos. Para tranquilizá-los, tem enviado fotos e vídeos constantemente, mostrando como as autoridades e o hotel estão se preparando para qualquer adversidade.