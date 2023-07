Operação da PF mira fraudes do auxílio emergencial no Rio

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 26, uma operação que mira fraudes no recebimento do auxílio emergencial. A investigação que levou à ação, denominada Auxílio, foi na tentativa de desarticular associação criminosa especializada em fraudar o benefício e de outros, concedidos pelo Estado e pagos pela Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no município de Nilópolis (na Baixada Fluminense), no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio e outro na Taquara, na Zona Oeste da capital fluminense.

Os cerca de trinta policiais federais envolvidos na ação apreenderam computadores, celulares e um carro de luxo avaliado em cerca de 150 mil reais. Serão submetidos á perícia, de acordo com a PF. A Base Nacional de Fraudes do Auxílio Emergencial (BNFAE) foi usada nas investigações, que começaram em 2020. A operação detectou que os investigados foram beneficiários dos valores de ao menos 55 contas fraudadas do auxílio emergencial por intermédio de boletos, transferências bancárias e pagamentos em máquinas de cartão de crédito e de débito.

Os alvos dos mandatos responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

