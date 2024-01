Fortes temporais causam morte de terceira vítima em 24 horas em São Paulo

Nesta madrugada, um temporal com fortes rajadas de vento prejudicou a rotina de dois hospitais da cidade. No Hospital Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI) , referência na região, a água alagou parcialmente o piso térreo e alguns pacientes tiveram de ser remanejados para os andares superiores.

Já no Hospital Evangélico, um muro caiu. O mesmo problema afetou um condomínio da zona sul, deixando carros pendurados em um desnível formado com um patamar inferior do terreno.

Ainda na madrugada, uma mulher de 74 anos morreu, ao ficar presa em um carro que foi atingido pela enchente. O veículo era ocupado por duas pessoas, mas apenas uma delas conseguiu sair e ficar no teto até ser resgatada. Quando o socorro chegou a vitima foi retirada já sem vida debaixo d’água.

Na sexta-feira, em Limeira duas mulheres, mãe e filha, ficaram presas em baixo de um carro durante a enxurrada e morreram afogadas. Segundo informações da Defesa Civil, os temporais já fizeram nove vitimas desde o início do verão.

Ao todo, 11 cidades foram atingidas pelas fortes chuvas que variaram entre 150 e 50 mm, em todo estado de Sâo Paulo. Além de Sorocaba, Conchas, Votorantim e Porto Feliz foram as mais atingidas. Na capital, a prefeitura registrou 14 pontos de alagamentos e 57 registros de queda de árvores. Rajadas de vento superiores a 50 quilômentros por hora interromperam os voos no aeroporto de Congonhas e o serviço de trens urbanos também teve de ser paralisado.

Há previsão de mais chuvas no estado ao longo desse sábado. Além do interior, o litoral paulista deve ser muito atingido. No domingo, o clima ainda deve ficar instável. A Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos, enchentes e quedas de árvore.

A frente fria que avança em direção ao Rio de Janeiro deve causar temporais também no litoral fluminense, incluindo a capital.