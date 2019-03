Veja vídeo do folião que caiu de escada rolante do metrô no Carnaval

O folião Emerson Damasceno de Freitas, de 29 anos, que caiu de uma das escadas rolantes da estação Paulista, da linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, teve alta na tarde de domingo, 3, segundo a Santa Casa de Misericórdia. O acidente aconteceu no último sábado, 2, durante o final de semana do Carnaval.

Ele caiu sete metros de altura e sofreu trauma craniano encefálico, com perda de consciência, segundo a Santa Casa. Emerson apresentou boa evolução clínica e não precisou fazer cirurgia. A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da linha, disse o passageiro recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao hospital.

Um vídeo com imagens do circuito de segurança mostrou o momento em que Emerson, fantasiado para o Carnaval e rodeado por um grupo de pessoas, deita no corrimão de uma escada rolante da estação. Ao se desequilibrar, ele fica pendurado pelas mãos por poucos segundos e cai em uma escada fixa, no nível inferior.

A ViaQuatro informou que a divulgação das imagens não foi autorizada e que irá tomar providências a respeito. Em nota, a empresa acrescentou que “atua na prevenção de acidentes por meio de campanhas segurança, que visam orientar passageiros a seguir regras como usar sempre o corrimão e não correr nas escadas rolantes e fixas”.

Confira o vídeo a seguir: