Filho de Bolsonaro quer empreender e marca reunião no governo

O estudante Renan Bolsonaro, filho do presidente da República, está utilizando a influência do seu sobrenome para abrir portas de alguns gabinetes em Brasília. O Zero Quatro se reuniu nesta segunda-feira, 31, com o secretário de Cultura, Mario Frias, para tratar de eventos de competições de jogos eletrônicos no Brasil. O jovem decidiu empreender em Brasília e apostar no ramo de entretenimento digital para ganhar dinheiro.

Para alavancar o seu negócio, Renan alugou um camarote no Estádio Mané Garrincha. O contrato foi fechado a um preço promocional. A ideia do filho do presidente é utilizar o espaço para fazer reuniões de trabalho e gravar vídeos de jogos para as suas redes sociais. Além disso, aproveitar a proximidade do seu novo escritório com a Esplanada dos ministérios. “Ele me ligou e pediu uma audiência para falar de parcerias”, diz um integrante do governo, constrangido com a situação.

Menos conhecido entre os irmãos Bolsonaro, Zero Quatro tem um séquito de 252 000 seguidores no Instagram, 7% do total do Zero Três, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, 11% do total do Zero Dois, o vereador Carlos Bolsonaro, e 10% do Zero Um, o senador Flávio Bolsonaro.

Desde quando se mudou do Rio de Janeiro para Brasília, Renan Bolsonaro tem fechado parcerias com marcas locais. Em troca de publicações em seu Instagram com o nome das lojas, ele ganhou ternos, bermudas, suplementos, entre outros produtos. Mas nem todo mundo fica satisfeito com o resultado do marketing. “Não deu muito retorno, não”, confessa o empresário Gustavo Torres, dono do spa Shiloah Float, que abriu gratuitamente a Renan as portas de um tanque aquático de flutuação, inspirado no Mar Morto e que tem como adepto nos Estados Unidos o jogador de futebol americano Tom Brady. O custo da sessão é de 110 reais.