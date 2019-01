Falha fecha trecho da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo

“Falhas podem ocorrer mesmo com todos os esforços da equipe durante a madrugada. Neste caso específico houve também uma falha humana – um operador acabou danificando um equipamento ao seguir viagem sem autorização do CCO (Centro de Controle Operacional)”, informou o Metrô em suas redes sociais.

De acordo com o Metrô, o caos foi causado pela falha em um equipamento. Em resposta a alguns usuários que interagiram pelo Twitter, a rede de transportes relatou também a ocorrência de um erro humano.

A paralisação ocorreu entre as 7h30 e as 9h15 aproximadamente, quando as estações foram reabertas e a circulação, gradativamente normalizada.

Linha 1-Azul: devido a falha em equipamento de via as estações Jabaquara, Conceição e São Judas serão fechadas. Foi solicitado PAESE

Milhares de paulistanos tiveram dificuldades para chegar ao trabalho nesta terça-feira, 22, devido a um problema técnico que fechou as estações Jabaquara, Conceição e São Judas, da Linha 1-Azul, do Metrô , na Zona Sul de São Paulo .

O problema teve início por volta das 7h30. Pouco depois, o Metrô anunciou o fechamento das três primeiras estações da Linha 1- Azul. Usuários que já estavam dentro das estações receberam reembolso das passagens.

O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado, mas os ônibus demoraram a chegar, causando enormes filas.

Apesar do forte calor, centenas de pessoas preferiram realizar o trajeto a pé – a distância da estação Jabaquara até a Saúde é de 3,7 quilômetros e dura cerca de 45 minutos. Os trens entre as estações Saúde e Tucuruvi circulam com velocidade reduzida, assim como os da Linha 3-Vermelha.

No Twitter, usuários reclamaram do erro e também do recente reajuste da passagem, que em 2019 subiu de 4 reais para 4,30 reais.