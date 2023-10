Fuzis roubados do Exército seriam ofertados ao PCC e CV, diz secretário

Atualizado em 21 out 2023, 14h33 - Publicado em 21 out 2023, 14h13

O secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite afirmou neste sábado, 21, que informações de inteligência do governo estadual dão conta de que o armamento roubado do Exército no início de setembro seria ofertado às duas principais facções criminosas do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho. Na manhã de hoje, uma operação policial na região de São Roque, interior paulista, conseguiu reaver mais nove das 21 armas levadas. Cinco metralhadoras calibre .50 e quatro calibre 7.62 estavam em uma região de lamaçal, disse Derrite.

Na quinta-feira, 19, oito metralhadoras já haviam sido encontradas na comunidade de Gardênia Azul, região comandada por uma narcomilícia ligada ao Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro.

Três militares são suspeitos pelo furto. O inquérito trabalha com a hipótese de que o roubo tenha ocorrido no feriado de 7 de setembro, quando o efetivo estava reduzido por conta dos desfiles de Independência. “A informação da Inteligência é que um grupo retirou esse armamento do quartel, com a participação, de maneira óbvia, de algum militar envolvido, e elas [metralhadoras] tinham o endereço certo”, disse Derrite.