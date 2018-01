Ex-governador do Amazonas volta a ser preso pela Polícia Federal

O ex-governador do Amazonas José Melo (Pros) e quatro ex-secretários de governo voltaram a ser presos. Eles foram detidos na tarde deste domingo (31) na superintendência da Polícia Federal do Amazonas, em Manaus.

A Justiça Federal determinou as prisões a pedido do Ministério Público para reverter decisão do juiz de plantão Ricardo Salles, que no dia 26 de dezembro concedeu prisão domiciliar ao ex-governador e aos ex-secretários. Eles estavam detidos desde 21 de dezembro acusados de desvio de R$ 50 milhões da saúde pública.

A juíza federal Ana Paula Serizawa considerou que não existem documentos ou fatos novos a serem considerados e que não cabe a juiz plantonista revisar decisão anterior. Com base nesses argumentos, a magistrada anulou a prisão domiciliar e determinou a expedição imediata dos novos mandados de prisão.

De acordo com a Polícia Federal, ainda não há previsão de transferência dos presos do prédio da superintendência para presídio federal. O ex-governador do Amazonas e seu vice Henrique de Oliveira (SD) foram cassados em maio do ano passado por compra de votos na eleição de 2014. Na época, ele afirmou que considerava a decisão injusta e negou a prática de qualquer ato reprovável.