Ex-deputado federal do PR é encontrado morto em hotel de Brasília

O secretário de representação no Paraná em Brasília e ex-deputado federal do Paraná Luciano Pizzatto morreu na madrugada desta quarta-feira, anos 60 anos. Ele teve um mal súbito entre 1h e 2h da manhã em quarto do Hotel Nacional, localizado na Asa Sul da capital federal.

Pizatto acompanhava a comitiva da vice-governadora paranaense, Cida Borghetti, em Brasília. Durante o dia, cumpriu agenda no 8º Fórum Mundial da Água e na Conferência Internacional da 1ª Infância. Segundo a assessoria de imprensa da vice-governadora, o secretário despediu-se da comitiva do estado por volta das 19h.

O ex-parlamentar ficava em Brasília entre terça-feira e quinta-feira, e o resto da semana em Curitiba, onde vivia. Nascido em Curitiba, formou-se em engenharia florestal pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi deputado federal por quatro mandatos e deputado estadual por uma legislatura. Presidiu a Companhia Paranaense de Gás (Compagas). Em 1992, concorreu à Prefeitura de Curitiba, sendo o terceiro mais votado.

Pizzatto deixa mulher e três filhos. Ainda não há informações sobre o velório.