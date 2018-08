Tia publica fotos de bebê que nasceu em acidente: ‘Muito amada’

A família da bebê Jhenifer, que nasceu após um acidente que vitimou sua mãe, Ingrid Ribeiro, de 20 anos, registrou nas redes sociais a chegada da recém-nascida à casa dos avós.

Adriele Ribeiro, irmã de Ingrid, afirmou que o estado de saúde da sobrinha é bom e agradeceu o apoio recebido após a tragédia. Ela também anunciou que a bebê será batizada com o nome escolhido pela mãe: Jhenifer Caroline Ribeiro Zefa.

”A bebê está bem, ela recebeu alta do HPP (Hospital Regional Pariquera-Açu) por não apresentar nenhum trauma ou qualquer outra coisa. Foram realizados os exames médicos necessários e está tudo em mais perfeita ordem com ela”, escreveu.

A tia também agradeceu o trabalho do Conselho Tutelar. “Uma equipe de anjos enviada para nos ajudar,acolher e acompanhar desde a chegada em Pariquera até a saída com a pequenina!”

Entenda o caso

Ingrid Irene Ribeiro viajava de carona em uma carreta que tombou, por volta das 12h30, no quilômetro 517 da rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, no interior de São Paulo. A mãe da bebê foi arremessada para fora da cabine. Na queda, foi atingida por tábuas de madeiras, transportadas pelo próprio caminhão. A jovem teve a barriga cortada, o abdômen rompido e a bebê, expelida.

Segundo o boletim de ocorrência, um médico que estava no local realizou o parto da menina, ainda ligada ao cordão umbilical de sua mãe, encontrada morta. Jenifer e o motorista do caminhão, de 30 anos, foram encaminhado ao Hospital Regional Pariquera-Açu. O condutor teve alta no último dia 27 e responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.