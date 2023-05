Empresa de internet do Rio vigiava ações policiais para traficantes

Uma empresa de serviços de internet acusada de monitorar movimentações policiais no município de Angra dos Reis, no Sul do estado do Rio de Janeiro, para beneficiar criminosos do tráfico de drogas foi desarticulada em operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 4. As investigações foram iniciadas em setembro de 2022, após denúncias de que criminosos da região estariam proibindo a instalação de equipamentos que não fossem de uma única companhia local, que não teve o nome revelado. Em contrapartida, operadores instalavam câmeras em diversos pontos da cidade e realizavam o acompanhamento das ações da polícia, comunicando os procedimentos dos agentes por rádio e mensagens no celular.

Cerca de sessenta policiais federais cumprem catorze mandados de prisão em endereços ligados à quadrilha. A companhia também é acusada de extorsão, lavagem de dinheiro e distribuição de sinal de internet clandestina. Se somadas, as penas podem chegar a mais de 30 anos de reclusão.