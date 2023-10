Em semana decisiva, Lula dá sinal de força no combate à violência no RJ

Depois de um processo de fritura que já vinha desde junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 25, a demissão da presidente da Caixa, Rita Serrano. A mudança na configuração, feita para acomodar um indicado por Arthur Lira (PP-AL), deve garantir mais apoio ao governo em votações no Congresso. A troca no comando da estatal e as últimas medidas do governo federal no combate à violência no Rio de Janeiro são os temas do Giro VEJA desta quarta.