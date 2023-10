Lula demite presidente da Caixa e anuncia indicado de Arthur Lira

Atualizado em 25 out 2023, 14h12 - Publicado em 25 out 2023, 14h11

O presidente Lula demitiu nesta quarta-feira a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e anunciou que o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado por Arthur Lira para o cargo, será nomeado para comandar o banco.

Lula se reuniu no início da tarde com Rita e, segundo a Secom, “agradeceu seu trabalho e dedicação no exercício do cargo”.

“Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio”, diz a nota divulgada há pouco pela Secretaria de Imprensa.

O comunicado aponta ainda que, na gestão de Serrano, foram inauguradas 74 salas de atendimento para prefeitos em todo o país, “cumprindo um compromisso de campanha” de Lula.

“O governo federal nomeará o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência do banco, dando continuidade ao trabalho da Caixa Econômica Federal na oferta de crédito na nossa economia e na execução de políticas públicas em diversas áreas sociais, culturais e esportivas”, conclui a nota, que não cita a indicação de Lira.

