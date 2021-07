Em Presidente Prudente, Bolsonaro fala de eleições após motosseata

Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado por uma motosseata quando chegou à cidade às 8h20 para cumprir agenda oficial. Estavam previstas duas visitas a hospitais e um encontro com prefeitos de cidades dos estados de Mato Grosso do Sul e do Pará.

Bolsonaro falou à plateia e voltou a mencionar as eleições. “Queremos eleições, votar, mas não aceitaremos uma farsa como querem nos impor. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Jamais temerei alguns homens aqui no Brasil que querem impor sua vontade”.

Apoiadores e críticos de Bolsonaro publicaram vídeos do presidente em meio aos motociclistas. Os primeiros chamavam a atenção para a quantidade de participantes, os outros criticavam o desprezo do grupo aos protocolos sanitários. Outros criticaram a participação de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, e de Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, na comitiva e nos eventos.

Perdeu o apoio? Vejam a multidão esperando pelo Bolsonaro hoje em Presidente Prudente SP. pic.twitter.com/BqWrNB0dDb — Patriotas (@PATRlOTAS) July 31, 2021

Bolsonaro e sua comitiva, que inclui os deputados Carla Zambelli (PSL) e Coronel Tadeu (PSL), volta a Brasília no meio da tarde.