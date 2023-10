Dona da SAF do Vasco, 777 aguarda Premier League para compra do Everton

Dona da SAF do Vasco há pouco mais de um ano, a 777 Partners está próxima de concluir a compra do Everton, clube da cidade de Liverpool que disputa a Premier League, na Inglaterra. Para sacramentar o negócio, falta apenas o aval da liga. De acordo com a imprensa britânica, os valores da compra giram em torno de 550 milhões de libras, o equivalente a R$ 3,3 bilhões — cifras substancialmente superiores às da transação com o clube carioca, que fechou um acordo de R$ 700 milhões em investimento, além das dívidas no mesmo valor, que seriam assumidas pela empresa.

Enquanto o negócio com o clube inglês não é oficialmente fechado, o grupo tem feito um roteiro de visitas na Europa de olho também em futuras propostas. No sábado, eles acompanharam in loco a vitória do Everton sobre o Bournemouth por 3 a 0. Desde sexta-feira, porém, a equipe formada por Johannes Spours, Daniel Nichol, o ex-CEO do Vasco Luiz Mello e Mladen Sormaz esteve no Hertha Berlin, da Alemanha, no Red Star, da França, e no Standard de Liège, da Bélgica.

No caso do Everton, a intenção da 777 Partners é adquirir 94,1% das ações que pertencem ao empresário Farhad Moshiri, sócio majoritário do clube. A empresa não tem se pronunciado, no entanto, sobre de que maneira pretende administrar o clube, se há planos especiais ou se vai haver algum tipo de cooperação entre outros clubes que detém, como o Vasco.

