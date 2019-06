Dois filhos de deputada do Rio são presos após o enterro do pai

A Delegacia de Homicídios de Niterói investiga dois filhos pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da deputada federal Flordelis (PSD-RJ).

Durante o enterro, nesta segunda-feira, 17, a polícia agiu prendeu Flávio dos Santos, filho biológico apenas de Flordelis –a deputada e Anderson do Carmo registraram 55 filhos, sendo 51 adotados. Flávio tinha um mandado de prisão por violência doméstica.

Um outro filho do casal também foi preso. Lucas, 18, que é adotado, foi encontrado na casa onde o pastor foi morto. Quando era menor, ele se envolveu com tráfico de drogas. Lucas e Flávio prestaram depoimento durante a tarde sobre a morte do pai.

Flávio vai passar a noite da delegacia, e Lucas foi transferido para uma unidade onde abriga menores que cometem crime por tráfico de drogas.

Em diversas entrevistas, Flordelis rechaçou a hipótese de que um de seus filhos seja o autor do crime. Ela insiste que o crime tenha sido uma tentativa de assalto. “É nisso que eu acredito, que foi um assalto, e que ele morreu defendendo a família”, disse Flordelis durante o enterro pela manhã, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

A polícia informou que os criminosos fugiram do local sem levar nada. Investigadores revelaram também que os bandidos usaram toucas ninja e que doparam os cachorros da família antes do crime.

O pastor foi assassinado com diversos tiros na madrugada de domingo, 16, na garagem de sua residência, em Pendotiba, Niterói. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que o corpo de Souza tinha 30 perfurações.