Disque Denúncia recebe dez ligações sobre morte de vereadora

O serviço Disque Denúncia do Rio de Janeiro recebeu quinta-feira dez ligações com informações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O conteúdo das ligações não foi divulgado, já que o serviço garante o anonimato e transmite as informações exclusivamente à polícia.

O Disque Denúncia divulgou nesta quinta um cartaz em que pede informações que ajudem a descobrir quem matou Marielle e Anderson. Não há recompensa pelas eventuais informações.

O cartaz traz a foto das duas vítimas. Quem tiver qualquer informação pode usar os seguintes canais: WhatsApp ou Telegram, pelo 21-98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia, pelo 21-2253-1177; Facebook (www.facebook.com/procurados.org); e o aplicativo Disque Denúncia RJ.