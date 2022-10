Diretora de ‘Matrix’ deseja força aos brasileiros no segundo turno

“Enviando amor e força para as eleições, Brasil”, disse a renomada diretora Lilly Wachowski, criadora e roteirista da clássica franquia Matrix a respeito do segundo pleito das eleições presidenciais de 2022 no país. No último sábado, ela foi ao perfil do Twitter para lembrar o xingamento que fez ao ex-ministro das Relações Exteriores Abraham Weintraub, ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro (PL). “F*ck you”, comentou ela sobre o vídeo editado publicado por Weintraub. Editada, a clássica cena das “pílulas da realidade” foram trocadas por mensagem política bolsonarista.

Sending love and strength at the polls, Brazil! pic.twitter.com/9lUAIjMuMA — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) October 29, 2022