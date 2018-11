Duas pessoas ainda estão sob os escombros após um deslizamento atingir casas no Morro da Boa Esperança, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na madrugada deste sábado (10). Três mortes já foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Roberto Robadey Costa Júnior, disse à GloboNews que teve contato visual com as duas vítimas que estão soterradas. “Temos esperança de encontrar pessoas com vida, já retiramos por volta de 9 pessoas desde o início das operações”, completa o coronel. As buscas começaram por volta de 4h30 da manhã.

Voluntários e equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil auxiliam na remoção de escombros para encontrar possíveis vítimas após deslizamento no Morro da Boa Esperança, em Niterói (RJ) - 10/11/2018

Deslizamento no Morro da Boa Esperança em Niterói (RJ), na madrugada deste sábado (10), causa a morte de ao menos três pessoas.

Moradores do Morro da Boa Esperança, em Niterói (RJ), observam trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, após deslizamento atingir o local - 10/11/2018

Equipe de Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil auxiliam feridos após deslizamento em Niterói (RJ) - 10/11/2018

Equipe de Corpo de Bombeiros auxiliam feridos após deslizamento em Niterói (RJ) - 10/11/2018

Residências são atingidas por deslizamento em Niterói (RJ) - 10/11/2018

Equipe do Corpo de Bombeiros carrega ferida após deslizamento atingir o Morro da Boa Esperança, em Niterói (RJ) - 10/11/2018

Robadey afirmou ao canal que, nas seis casas, moravam famílias com pessoas de todas as faixas etárias, incluindo idosos e crianças.

Entre as 9 pessoas regatadas, segundo o secretário, estão uma criança de 3 anos, três pessoas com cerca de 20 anos, duas mulheres e um homem com cerca de 30 anos e uma com 40 e poucos anos. Trabalham no resgate 76 bombeiros de 7 quartéis, seis militares da defesa civil estadual e apoio da Cruz Vermelha.

Seis imóveis foram atingidos por uma pedra grande que rolou do alto do Morro da Boa Esperança em consequência das chuvas que atingem a região. Niterói está em estado de atenção.

Segundo representante de uma associação de moradores do local, em entrevista à GloboNews, algumas das casas atingidas já estavam interditadas pela Defesa Civil. Seus donos, contudo, se recusaram a deixá-las.

