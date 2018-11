Deslizamento mata ao menos 15 pessoas em Niterói; buscas seguem

5 /14 Equipes de resgate utilizam escavadeira para retirar escombros, em busca de sobreviventes, após deslizamento no Morro da Boa Esperança, em Niterói (RJ) -10/11/2018 (Carlos Fabal/AFP)

6/14 Membro da equipe do Corpo de Bombeiros procuram vítimas entre escombros, após deslizamento no Morro da Boa Esperança, no Rio de Janeiro (RJ) - 10/11/2018 (Vanessa Ataliba/Brazil Photo Press/Folhapress)