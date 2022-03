Deputado bolsonarista pede que filme do Porta dos Fundos saia do ar

Nesta quarta-feira, 23, o deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL) protocolou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro uma moção de repúdio ao grupo Porta dos Fundos. Ele pede a retirada do ar do filme “Peçanha contra o animal”.

Amorim decidiu entrar com o processo após tomar conhecimento de uma cena em que a comediante Evelyn Castro interpreta uma policial provando sêmen humano. Segundo ele, “o tom debochado” da produção é uma ofensa às policiais.

O filme é protagonizado por Antonio Tabet, que interpreta um sargento corrupto da Polícia Militar do Rio – personagem já conhecido do Porta dos Fundos.

“Se querem liberdade de expressão, eis aqui a nossa forma de expressar a indignação com eles: na Justiça”, afirmou o deputado.

O parlamentar também solicita que o grupo pague uma indenização à Polícia Militar para investimento no Centro de Fisiatria da corporação. “Há muito tempo que esses sujeitos debocham da PM, ridicularizam a corporação. Agora eles passaram dos limites. Policiais femininas são, em sua maioria, mulheres de origem modesta, negras, que trabalham e estudam”, disse. A ação movida por ele descreve classifica a produção como “misógina”.

No início de março, Amorim posou junto com o deputado federal Daniel Silveira (PTB) com a placa quebrada — e agora emoldurada — em homenagem à Marielle Franco. Na época do assassinato da vereadora do Psol, em 2018, a dupla justificou o ato como uma forma de “restaurar a ordem”.

Em 2019, o prédio da produtora humorística foi atacado com artefatos explosivos após um filme especial de Natal ser alvo de protestos de grupos conservadores.