Depois de Bolsonaro, deputada quer investigação sobre presentes de Damares

A deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) quer que o Tribunal de Contas da União (TCU) abra uma investigação para apurar os presentes que a senadora e ex-ministra Damares Alves ( Republicanos-DF) recebeu enquanto esteve no antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (atualmente Direitos Humanos e Cidadania), entre janeiro de 2019 e março de 2022. A parlamentar também quer uma apuração sobre a sucessora de Damares, Cristiane Britto, que ficou no cargo até o fim do ano passado.

O motivo da representação é o fato de a lista de presentes recebidos pelas ex-titulares da pasta ter sido apagada do sistema do ministério depois da posse do novo governo. A exclusão dos dados foi feita por uma servidora, exonerada após a descoberta da ação. Na sequência, a nova gestão tenteou recuperar o arquivo, em vão.

A deputada do PSOL é a mesma que entrou com um processo no órgão para que os presentes recebidos por Jair Bolsonaro fossem objeto de uma auditoria no TCU. A primeira solicitação foi aceita e os técnicos do órgão terão até o fim de maio para levantar todos os itens.