Defesa Civil declara situação de emergência em BH e Contagem

INDICATIVO DE CHUVAS 20h12 – Possibilidade de chuvas localizadas, no decorrer destas três horas. Redobre a sua atenção. Agora faz 22°C e 79% de umidade relativa do ar. Fonte: Defesa Civil de BH ⠀⠀ #bh #belohorizonte #minasgerais #defesacivilbh #defesacivil #ar #clima #pbh

