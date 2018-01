Danuza Leão: Dizer ‘não’ é fácil

Jornalista, escritora, ex-modelo, Danuza Leão, 84 anos, alega que não sabia exatamente o que era assédio quando escreveu sobre o tema em O Globo. Mas ela não recua das posições mais controversas que defendeu naquele texto. Danuza afirma que a mulher quase sempre tem o poder de controlar e barrar situações indesejáveis. “As mulheres não são pobres coitadas”, diz na entrevista das páginas amarelas de VEJA desta semana. “São perfeitamente capazes de dizer ‘não’ quando um homem chega assediando.”

Assine agora o site para ler na íntegra esta entrevista e tenha acesso a todas as edições de VEJA:

Ou adquira a edição desta semana para iOS e Android.

Aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.