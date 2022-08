Condenados por corrupção, ex-auxiliares do governo Lula sofrem derrotas

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou provimento a recursos apresentados pelo ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, o ‘Juquinha da Valec’, e pelo ex-diretor da Petrobras Renato Duque, em processos de cobranças de dívidas, e ambos terão de devolver dinheiro aos cofres públicos.

Juquinha tentava se livrar de uma dívida que chega a 69 milhões de reais, derivada de contratos superfaturados na construção da Rodovia Norte-Sul. Indicado para comandar a estatal Valec em 2003, no primeiro ano do governo Lula, ele permaneceu no cargo por oito anos. Em 2017, foi condenado a 10 anos e sete meses de prisão por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Em outra decisão do tribunal, Renato Duque, ex- diretor de Serviços da Petrobras entre 2003, início do governo Lula, até 2015, no governo Dilma, também recorreu contra o pagamento de uma multa de 67 mil reais, referente a desvios na construção do Complexo Petroquímico do Rio (Comperj). O TCU negou provimento e determinou que Duque pague o débito em 15 dias.

Este é o menor dos problemas de Duque. O TCU cobra dele nada menos que 975 milhões de reais referentes a prejuízos na construção da refinarias Premium I e II, obras que foram paralisadas, uma em Bacabeiras (MA) e outra em Caucaia (CE). O ex-diretor foi condenado a mais de 60 anos de cadeira por corrupção e lavagem.