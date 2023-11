Condenado por morte de George Floyd é esfaqueado em prisão americana

Condenado pelo assassinato de George Floyd, em maio de 2020, nos Estados Unidos, o ex-policial Derek Chauvin foi esfaqueado na prisão nesta sexta-feira, 24. O estado de saúde do ex-policial, condenado a 22 anos e meio de prisão, é grave. Chauvin é acusado de ter asfixiado Floyd, um homem negro, de 46 anos. A repercussão do crime gerou protestos e manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e por todo o mundo.

O ex-policial foi esfaqueado por outro detento, na prisão federal do estado do Arizona. As visitas ao local foram suspensas.

A Suprema Corte dos Estados Unidos, há uma semana, rejeitou recurso à condenação de Chauvin, ajuizado pela defesa. As cenas do assassinato de Floyd mostraram Chauvin pressionando o joelho contra o pescoço da vítima por nove minutos e 29 segundos, em frente a uma loja de conveniência. A abordagem aconteceu porque Floyd, de 46 anos, teria tentado para uma conta em uma loja com nota falsa de vinte dólares. As imagens indicam que ele não ofereceu resistência à abordagem dos policiais.