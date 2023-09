‘Golpe só tem quando os militares querem’, diz Temer em live de VEJA

O ex-presidente Michel Temer, entrevistado da semana nas Páginas Amarelas, participou da live de Os Três Poderes, programa semanal com análises dos principais fatos da semana. O político respondeu a perguntas dos colunistas Robson Bonin e Matheus Leitão, com apresentação do editor Ricardo Ferraz. Assista:

Questionado sobre os supostos planos golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro, Temer afirmou na entrevista que os casos de ataques à democracia devem ser apurados de acordo com uma “programação inquisitiva”. “Golpe no Brasil você só tem quando os militares querem. Se os militares não quiserem, não há golpe. Houve um grande ataque na Praça dos Três Poderes (no 8 de janeiro), mas os militares não quiseram (o golpe). Se quisessem, com toda a franqueza, haveria golpe. Não houve uma manifestação corporativa nesse sentido”, disse.

Às Amarelas, Temer afirmou que uma eventual prisão de Jair Bolsonaro não seria “útil para o país” e poderia ter o efeito de “vitimizar” o ex-capitão. Ainda elogiou a atuação do ministro Fernando Haddad à frente da Economia no governo Lula: ‘Está me surpreendendo’. O ex-mandatário, porém, criticou as tentativas da atual gestão de recompensar Dilma Rousseff pelo impeachment e voltou a afirmar que a saída da petista “não foi golpe coisa nenhuma”. Leia aqui a entrevista completa.

