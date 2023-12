Cinco pessoas morrem em queda de monomotor em Jaboticabal

Cinco pessoas, sendo quatro adultos e uma criança, morreram neste sábado, 23, após a queda de um avião de pequeno porte em Jaboticabal, a cerca de 300 km de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros da cidade do interior paulista. Em meio ao mau tempo, a aeronave perdeu altitude ao tentar fazer um pouso de emergência na região da Praça das Jaboticabeiras. Na sequência, o monomotor explodiu.

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h30. A aeronave partiu de Fernandópolis com destino a Monte Alto. Uma das hipóteses para a tragédia é a de que o piloto tenha feito um desvio de rota por conta do mau tempo. A Polícia Civil e representantes do Cenipa (Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos), ligado à Força Aérea Brasileira, se deslocaram para o local para apurar as circunstâncias da queda e periciar a região em que houve a explosão.

Os Bombeiros informaram que não houve vítimas em solo e tampouco edificações foram atingidas durante a tentativa de pouso do monomotor. A Agência Nacional de Avião Civil (Anac) tem em seu cadastro que a aeronave, modelo RV-10 e prefixo PT-ZVL, tem capacidade para três passageiros e está registrada em nome de Delcides Menezes Tiago.

Conhecido como Tiago da Ótica, ele foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Monte Alto. A entidade e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Monte Alto, informaram que ele morreu no acidente. A identidade das demais vítimas não foi revelada.