Cidade onde Pelé nasceu decreta luto de sete dias

A cidade de Três Corações (MG), onde Pelé nasceu, decretou luto de sete dias pela morte de seu “filho ilustre”. Após um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, ele morreu na tarde desta quinta-feira, 29, por falência múltipla dos órgãos decorrente do câncer de cólon diagnosticado em setembro do ano passado.

Em um post nas redes sociais, a prefeitura prestou homenagens ao ex-jogador. “A terra do Rei Pelé, que já comemorou tanto ao ver seu filho ilustre conquistar grandes títulos, ser aclamado dentro e fora de campo e se tornar o maior jogador de futebol de todos os tempos, hoje se entristece e lamenta a perda do ídolo mundial.”

Na publicação, a gestão municipal relembra que Edson Arantes do Nascimento nasceu no ano de 1940 na Rua Treze que, atualmente, recebe o nome do Rei do Futebol. A mãe de Pelé recebeu apoio na mensagem. “Todo o nosso carinho, orações e condolências à família de Pelé, especialmente à Dona Celeste, neste momento, e a todos os admiradores e amigos ao redor do mundo.”

Um vídeo (veja abaixo) acompanha a publicação. “Mesmo depois de tornar-se Pelé, nunca se esqueceu de sua terra natal. Sua história jamais será esquecida e seu legado seguirá inspirando crianças e jovens em todo o planeta.”

Por causa da morte de Pelé, houve aumento no movimento nos espaços dedicados ao atleta, a Casa Pelé e o Museu Terra do Rei, que estão funcionando com o horário estendido nesta quinta-feira. O fechamento seria às 18 horas. Às 19 horas, está prevista uma missa especial na Igreja Sagrada Família.