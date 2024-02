Cidade do Rio registra primeiro caso de morte por dengue em 2024

Oficialmente em uma epidemia de dengue e em estado de emergência, a capital fluminense registrou nesta quarta, 7, o primeiro caso confirmado, em 2024, de morte pela doença. A vítima é um homem de 45 anos, atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade do Rio. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, que está investigando três óbitos que podem estar relacionados com a dengue.

Este ano, são 13.550 casos da doença na capital, o equivalente a mais da metade dos casos de 2023 e quase o triplo de 2022. A Zona Oeste da cidade é que registra a maior incidência de casos. Esta semana, dez polos de atendimento estão sendo abertos na cidade. Os sintomas relacionados à dengue incluem febre, dor no corpo e dor de cabeça.

No estado do Rio, o número de mortes este ano chega a 25.136. Foram registradas duas mortes, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, e em Itatiaia, no Sul fluminense. Vinte e um óbitos são investigados como suspeitas de terem sido causadas pela dengue. O número total de casos no país chegou a 217 mil em janeiro deste ano.