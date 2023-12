Cidade de São Paulo tem primeiro domingo com ônibus gratuitos

Os ônibus da cidade de São Paulo circulam neste domingo, 17, com passe livre. O transporte gratuito foi implementado pelo prefeito Ricardo Nunes e vai valer para todos os domingos, das 0h às 23h59, além dos feriados de Natal, Ano Novo e aniversário do município (25 de janeiro).

Para utilizar os ônibus gratuitamente é recomendado o uso do bilhete único – que não será descontado aos domingos e nesses feriados. As pessoas que não possuem o cartão terão de ser liberadas na catraca pelo cobrador ou pelo motorista.

Quais linhas terão o passe livre?

Todas as 1.175 linhas de ônibus da cidade que operam aos domingos terão a passagem gratuita, em um total de 4.830 veículos. Normalmente, o sistema transporta nesse dia cerca de 2,2 milhões de passageiros. Estudos da SPTrans demonstram que, aos domingos, há 60% de capacidade ociosa nos ônibus. Dessa forma, segundo a prefeitura, o sistema terá como absorver um eventual aumento do número de passageiros.

De acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o município não terá de aumentar os repasses de recursos para as concessionárias de ônibus, já que o sistema opera com 60% de ociosidade daquilo que é contratado das empresas.