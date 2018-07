Cidade de São Paulo pode ter a madrugada mais fria do ano

São Paulo pode ter a madrugada mais fria do ano. A expectativa é que os termômetros da cidade registrem a mínima de 8ºC nesta quinta-feira. A menor temperatura registrada até aqui em 2018 foi de 9,3ºC, em 21 de maio. Além disso, há possibilidade de formação de geada no sul paulista e na Serra da Mantiqueira, onde, na sexta-feira, a temperatura pode chegar aos 4ºC.

Segundo informações do site Climatempo, as madrugadas serão frias até o fim de semana, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. No período da tarde, porém, as temperaturas devem ser mais elevadas. O aumento dos termômetros no Sudeste é esperado para o fim de semana. Na cidade de São Paulo, no domingo, a temperatura varia entre 12 e 26°C; no Rio de Janeiro, entre 15 e 30°C; Belo Horizonte terá mínima de 14ºC e máxima de 28°C. Em Vitória, os termômetros oscilarão entre 20ºC e 28°C.

Na região Sul do país, nas serras gaúcha e catarinense, a temperatura pode ficar abaixo de zero entre quinta e sexta-feira. No sábado, pode gear no norte e na serra do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e no leste do Paraná, inclusive na capital.

O inverno teve início no dia 21 de junho e terminará no dia 22 de setembro.