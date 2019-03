Chuva forte deixa o Rio de Janeiro em estágio de atenção

As fortes chuvas que caem sobre o Rio de Janeiro causam transtornos à população e aos foliões que vão curtir o Carnaval. O desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial foi adiados e deve começar às 22h. Público e componentes das agremiações estão com dificuldades para chegar até a Marquês de Sapucaí.

O Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 17h40 de hoje (3) devido a uma forte chuva na região da Baixada Fluminense e também no município.

Com o temporal, vários blocos de carnaval que desfilariam agora à noite cancelaram as apresentações, caso, por exemplo, do Cachorro Cansado. O Simpatia É Quase Amor encerrou o bloco duas horas antes do previsto, às 18h.

O Estágio de Atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas.

A chuva se deslocou rapidamente da zona sul da cidade para as zonas norte e sul, deixando várias ruas completamente alagadas.

A Defesa Civil municipal informou que 32 sirenes foram acionadas em 21 comunidades da cidade. Na Ponte Rio-Niterói também chove forte e os motoristas são obrigados a trafegar com a velocidade reduzida, principalmente no vão central, devido à ventania.

(Com Agência Brasil)