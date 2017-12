Chacina em Porto Alegre deixa cinco mortos

Cinco pessoas foram encontradas mortas a tiros em duas casas localizadas no mesmo terreno, na zona leste de Porto Alegre (RS), na madrugada desta quarta-feira. Conforme a polícia, investigações iniciais apontam que as vítimas foram executadas devido a uma disputa de facções pelo controle do tráfico de drogas da região.

Segundo o delegado Rodrigo Reis, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, seis homens armados entraram nas casas em busca de um traficante de outra facção que vendia drogas no local – quatro pela casa da frente e dois pelos fundos do terreno. Entre os mortos estão, além do traficante, a esposa dele, a irmã e o cunhado. Ainda não se sabe a relação da quinta vítima com a família.

De acordo com a Polícia Civil, a polícia foi acionada por volta das 5h por um dos vizinhos das vítimas após ouvir tiros e grande movimentação de carros na casa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um casal morto a tiros dentro de uma das casas e mais três pessoas – dois homens e uma mulher – em outro imóvel no fundo do terreno.

O local, segundo a polícia, era utilizado como um ponto de venda de drogas. Na casa dos fundos, ainda de acordo o delegado, foram encontrados estojos de armas de calibres 9mm e 45mm, de uso restrito.

A polícia informou que, segundo relatos, ao deixar a casa, os criminosos gritavam o nome de outra facção criminosa reforçando os indícios de que o crime se trata de uma disputa relacionada ao tráfico de drogas.