CEO da AtlasIntel reclama de vazamento de informações

Atualizado em 30 out 2022, 15h49 - Publicado em 30 out 2022, 15h10

Por Gustavo Silva Atualizado em 30 out 2022, 15h49 - Publicado em 30 out 2022, 15h10

Em todo o processo das eleições, os institutos de pesquisa figuraram como peça central para o entendimento da trama política do país. Ainda que muitas tenham se mostrado irregulares no que tange ao resultado final das urnas no primeiro turno, os processos de elucubração e análise das ferramentas de informação são submetidos a métricas rígidas. Vazamentos de dados desses estudos podem prejudicar o funcionamento e a organização da empresa, assim como podem servir como um processo desinformativo, dependendo da apuração dos números e das análises feitas precocemente.

Na tarde do último sábado, 29, Andrei Roman, fundador da AtlasIntel, reclamou de pessoas que desrespeitam os embargos de publicação a respeito dos resultados das pesquisas feitas pela empresa de inteligência de dados que acertou, dentro da margem de erro, o resultado do primeiro pleito das eleições gerais à presidência de 2022. “Um recado para os jornalistas que colaboram com a AtlasIntel: vazar os nossos dados antes do embargo de publicação é desleal. Quem faz isso pode ter certeza de que não contará mais com nenhuma parceria conosco pela frente. Mesma coisa se aplica aos clientes que vazam dados das nossas ferramentas de high-frequency polling”, finalizou.

Um recado para os jornalistas que colaboram com a AtlasIntel: vazar os nossos dados antes do embargo de publicação é desleal. Quem faz isso pode ter certeza de que não contará mais com nenhuma parceria conosco pela frente. — Andrei Roman (@andrei__roman) October 29, 2022