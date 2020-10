Carlos Bolsonaro está inseguro com as eleições municipais

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho “Zero Dois” do presidente, está preocupado com a possibilidade de não ser reeleito nas eleições municipais. Em busca do seu sexto mandato, o candidato do Republicanos disse recentemente a pessoas próximas que a sua campanha “corre risco”.

Em um vídeo publicado em 18 de outubro, Carlos pediu apoio financeiro para a sua candidatura. Na gravação, ele afirmou que queria evitar o uso do dinheiro do fundo partidário e que, até aquele momento, só tinha recebido 20.000 reais em doações, recursos desembolsados por ele próprio e por seu pai. “Quem diz que a eleição já está vencida está minimamente equivocado, porque quando não falam isso de má-fé, falam isso de inocência”, declarou ele.

O presidente da República, porém, discorda da avaliação de seu rebento. Jair Bolsonaro disse a aliados que Carlos será reeleito com cerca de 200.000 votos. Se isso de fato ocorrer, o “Zero Dois” deverá ficar novamente em primeiro lugar na lista de candidatos à Câmara municipal do Rio de Janeiro, com quase o dobro da votação obtida em 2016.

Segundo pesquisa do Datafolha divulgada esta semana, o candidato da família Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, enfrenta dificuldades para conseguir a reeleição. Crivella está na segunda colocação, com 13% das intenções de voto, empatado tecnicamente com outros dois concorrentes, que ameaçam tirá-lo do segundo turno. Até aqui, o prefeito não foi capaz de deslanchar nem mesmo com o apoio da primeira-família da República. É um sinal de que a preocupação de Carlos não é de todo impertinente.