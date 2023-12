Candidata ao TRF2 publicou foto com bonecos de Lula e Dilma presos em 2016

Candidata a uma vaga no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), a advogada Danielle Vasconcelos Sá publicou, em 2016, uma foto em que segura dois bonecos: do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da então chefe do Planalto, Dilma Rousseff, vestidos com uniformes de presidiário. O registro foi publicado em meio a manifestações contra o governo federal, no momento em que crescia uma onda antipetista no país, com amplo apoio popular à Operação Lava-Jato.

Sete anos depois, no entanto, o cenário do país é outro: de lá até aqui, Lula foi, de fato, preso em 2018, mas deixou a prisão cerca de um ano depois e, em 2021, teve suas condenações anuladas. A Lava-Jato, antes exaltada, acumula sucessivas derrotas, com diversas decisões revertidas pelo Supremo Tribunal Federal. E Danielle Sá, que pleiteia a vaga aberta para o TRF2, precisará justamente do aval do atual presidente, caso venha a integrar a lista tríplice, ao fim do processo.

O rito de escolha funciona assim: a advogada será candidata na segunda lista do quinto para o tribunal, a ser votada em fevereiro do ano que vem. A primeira foi votada nesta terça-feira, 12, pelo conselho federal da OAB, que formou a lista sêxtupla. Em seguida, os desembargadores federais reduzem os candidatos, encerrando o processo com três postulantes — a chamada lista tríplice, que é enviada para o presidente Lula. É ele o responsável por escolher quem assume a vaga.

O registro contra Lula e Dilma, compartilhado na ocasião, no entanto, foi apagado posteriormente das redes sociais da advogada. Seus perfis, inclusive, agora constam como privados. Especialista em Direito Público e Privada, ela é presidente da Comissão de Estudos sobre Alienação Parental e coordenadora da Comissão de Prerrogativas, ambas da OAB-RJ. Procurada, Danielle não se manifestou até a última atualização desta reportagem.