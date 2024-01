Braço direito do secretário de Segurança do Rio comandou Bope de Witzel

O secretário de Segurança do Rio, Victor dos Santos, nomeou o tenente coronel da Polícia Militar Maurílio Nunes da Conceição como subsecretário adjunto de sua pasta. Ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), escolhido para o posto no início do mandato do ex-governador Wilson Witzel, Nunes vai exercer, na prática, a função de braço direito de Santos.

A nomeação foi publicada nesta quarta-feira, 3, no Diário Oficial do estado. À frente do Bope de 2019 a 2021, Nunes chegou ao comando da corporação em cerimônia simbólica para o início do governo Witzel, há cinco anos. Recém-empossado na ocasião, o então governador chamou a atenção ao se vestir com o uniforme do batalhão e fazer flexões ao lado de outros agentes. E teve sua curta gestão marcada pela postura bélica, com a política do “tiro na cabecinha” no combate à criminalidade do Rio.

Maurílio Nunes é influente nas redes sociais, tem 51,1 mil seguidores em seu perfil no Instagram e se define como palestrante e escritor, que auxilia “gestores a liderarem equipes através de técnicas de liderança extrema”. Também divulga consultorias e palestras, e acumula vídeos no estilo “coach”, com frases motivacionais.

Formado em Direito, com especializações em Gestão Empresarial e Gerenciamento de Projetos, o tenente-coronel Nunes integra a Polícia Militar do Rio há 26 anos e já atuou como atirador de elite na corporação. Até então, comandava o Estado Maior do Comando de Operações Especiais (COE) da corporação.

