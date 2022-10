Bolsonaro se confirma como um padrinho de peso

Atualizado em 2 out 2022, 19h38 - Publicado em 2 out 2022, 19h30

Por Maiá Menezes Atualizado em 2 out 2022, 19h38 - Publicado em 2 out 2022, 19h30

Com a apuração ainda em fase inicial em muitos estados, a média de 35% em todo o país, o presidente Jair Bolsonaro (PL) mostra sinais importantes de vitória no Senado e no Congresso. No Rio,o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello está à frente para deputado federal. A ex-ministra Damares Silva está eleita senadora pelo Distrito Federal. No Rio, o ex-jogador Romário mantém a liderança. Como padrinho, mesmo que não tenha feito campanha explícita, o presidente vem levando vantagem.

Confira a apuração do resultado das eleições 2022 aqui na Veja

As projeções do instituto Datafolha também indicam que, nos estados, os candidatos ao governo apoiados por Bolsonaro estão levando vantagem. E se confirma a projeção de que os candidatos à reeleição nos estados estão caminhando para a reeleição.