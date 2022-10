Bolsonaro espera que Romário entre em campo por ele no Nordeste

Atualizado em 18 out 2022, 08h37 - Publicado em 18 out 2022, 08h27

A campanha de Jair Bolsonaro recebeu sinais de que Romário, reeleito senador pelo Rio, vai deixar de lado as mágoas da eleição no primeiro turno — quando o presidente declarou publicamente não ter votado nele — para dedicar-se a buscar votos ao presidente.

Se tudo sair como a campanha espera, Romário vai passar a viajar pelo Nordeste, uma das regiões que mais rejeitam o presidente, para tentar virar votos. O ex-jogador ainda é muito popular em diferentes estados do país e poderia melhorar a avaliação de Bolsonaro, segundo aliados de campanha. Além do Nordeste, Romário terá papel importante no próprio Rio de Janeiro. Assim é, pelo menos, o que espera a campanha.