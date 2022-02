Bolsonaro diz que nenhum brasileiro “será deixado para trás” na Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou por meio das redes sociais que o processo de retirada de cerca de 50 brasileiros da Ucrânia para países vizinhos foi realizado e que duas aeronaves da Embraer estão à disposição caso seja necessário realizar uma missão de repatriação dos brasileiros que estão em território ucraniano. Ainda de acordo com Bolsonaro, “ninguém será deixado para trás”.

Em publicação na tarde deste sábado, 26, ele afirmou que, entre as pessoas retiradas do país – que é alvo das forças russas desde a última quinta-feira, 24 -, estão estudantes, jornalistas, empresários e atletas. O presidente não informou o número de brasileiros que querem deixar a Ucrânia.

“Mesmo diante de um cenário difícil, reforçamos: ninguém será deixado para trás. Peço aos brasileiros em territórios conflagrados que mantenham-se firmes, sigam as diretrizes e nos reportem qualquer incidente. Sei das dificuldades, mas não pouparemos esforços para resolvê-las.”

– Até o momento, já conseguimos levar cerca de 50 brasileiros para países vizinhos, incluindo jornalistas, estudantes, empresários e atletas. Também coloquei meus ministros, assessores e a diplomacia brasileira a serviço da evacuação de brasileiros por vias terrestres. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 26, 2022

Segundo Bolsonaro, o Itamaraty enviou uma missão para a fronteira da Romênia com a Ucrânia e está coordenando a operação de evacuação de brasileiros em contato com o chefe da estação central de trens de Kiev, com autoridades migratórias e autoridades de Chernivtsi, cidade ucraniana.

Sobre a posição do Brasil em relação ao confronto, afirmou que o país defende a soberania, a auto-determinação e a integridade territorial dos Estados, algo que tem sido comunicado por meio de pronunciamentos no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Volto a afirmar que eu e meu governo estamos focados em garantir a segurança do nosso país, proteger os interesse do nosso povo, auxiliar os cidadãos brasileiros que se encontram nas regiões conflagradas e contribuir para uma resolução pacífica do conflito.”