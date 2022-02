Tudo o que se sabe sobre a invasão da Rússia à Ucrânia

Forças russas invadiram a Ucrânia por terra, mar e ar nesta quinta-feira, 24, concretizando os temores do Ocidente com o maior ataque de um Estado contra outro na Europa desde a II Guerra Mundial. O ataque aconteceu por três lados e explosões foram ouvidas em diversas cidades, incluindo na capital, Kiev, pouco antes do amanhecer.

Mísseis russos foram lançados contra cidades ucranianas e Kiev relatou tropas entrando em suas fronteiras nas regiões orientais de Chernihiv, Kharkiv e Luhansk, e chegando via mar nas cidades portuárias de Odessa e Mariupol, ao sul do país.

Veja abaixo uma linha do tempo de como a invasão se desenrolou.

Putin anuncia ataque

O presidente russo, Vladimir Putin, fez um discurso na noite de quarta-feira no qual declarou o início de uma “operação militar especial” que visaria a “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”, dando a entender erroneamente que a Ucrânia é um país comandado por nazistas. Além disso, afirmou que “responderá com força” se alguém tentar enfrentar a Rússia.

De acordo com Putin, a operação militar teria objetivo de proteger as pessoas de “abusos e genocídio” por parte do governo ucraniano. Apesar da ação militar, negou qualquer plano de ocupação de territórios ucranianos, dizendo que “não vamos impor nada sobre ninguém usando força”.

“As repúblicas populares de Donbas abordaram a Rússia com um pedido de ajuda (…) Tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Seu objetivo é proteger as pessoas que são submetidas a abusos, genocídio de Kiev durante oito anos, e para isso buscaremos desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e levar à justiça aqueles que cometeram vários crimes sangrentos contra pessoas pacíficas, incluindo cidadãos russos”, disse em pronunciamento televisionado.

As região de Donbas abrange as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, reconhecidas na segunda-feira por Moscou como independentes. Poucas horas depois do reconhecimento, o Kremlin anunciou a publicação de um decreto ordenando que o Ministério da Defesa enviasse tropas para “funções de manutenção da paz” para as repúblicas autoproclamadas.

Logo após a invasão, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondeu em discurso dizendo ter conversado com o presidente americano, Joe Biden, e que os Estados Unidos iriam angariar apoio à Ucrânia.

“O Ocidente está conosco”, disse, ao anunciar lei marcial em todo o país.

Ataque antes do amanhecer

O ataque aconteceu horas antes do amanhecer com uma série de ataques de mísseis contra locais próximos à capital, Kiev, assim como artilharia pesada usada contra a cidade de Kharkiv, próxima à fronteira com a Rússia.

Os ataques rapidamente se espalharam pela região oriental do país, conforme as forças russas avançavam. Pouco antes do sol nascer, moradores das cidades de Odessa, Dnipro, Mariupol e Kramatorsk relataram grandes explosões.

Apesar do número exato de mortos e feridos ainda ser incerto, houve danos significativos a instalações em diversas cidades. Segundo o site de notícias Ukrainska Pravda, citando fontes do Ministério do Interior ucraniano, os centros de comando militares da Ucrânia em Kiev e em Kharkiv foram alvo de ataque de mísseis.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver um prédio em Kharkiv destruído por um míssil. Durante a madrugada, serviços de emergência ucranianos relataram que ao menos seis pessoas estavam presas em destroços em Nizhyn.

Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, mísseis balísticos foram usados como parte da ofensiva, que também contou com aeronaves, helicópteros e tanques.

Começo do dia e relatos de mortes

Após o amanhecer, sirenes soaram em Kiev e na cidade de Lviv, no oeste do país. Diversos carros puderam ser vistos tentando atravessar para regiões ainda não afetadas no oeste do país, para longe dos ataques russos, e muitas pessoas buscaram abrigo em estações de metrô.

Em áreas mais urbanas, havia filas em postos de gasolina, bancos e supermercados. As ruas, no entanto, estavam silenciosas e as escolas foram fechadas, segundo relatos de jornalistas da rede CNN que passaram pela capital.

Centenas de ucranianos tentavam nesta quinta-feira cruzar a fronteira com a Eslováquia, segundo a emissora de rádio eslovaca Zelena Vlna. Grandes filas e engarrafamentos se formaram nos postos de controle de fronteira em Ubla e Vysné Nemecké desde o início da manhã. Motoristas tinham que esperar de duas a quatro horas nesses postos, enquanto os pedestres aguardavam mais de uma hora.

Com o amanhecer, começaram também a surgir os primeiros relatos de mortes. Em pronunciamento, o presidente Zelensky ressaltou que já há baixas entre os russos, citando falas de autoridades militares de que ao menos cinquenta combatentes russos foram mortos na região de Luhansk. Entre os ucranianos, já há mais de quarenta soldados mortos.

Segundo Oleksiy Arestovych, assessor da Presidência, além das mortes militares, “no momento, há algumas mortes de civis, até dez”.

Além disso, quatro tanques russos teriam sido destruídos em uma estrada perto de Kharkiv e seis aviões derrubados. A Rússia nega os relatos de que seus veículos blindados e aeronaves foram destruídos. Do outro lado, separatistas pró-Rússia afirmam ter derrubado dois aviões ucranianos.

Reações do Ocidente

A Organização do Tratado do Atlântico Norte, principal aliança militar ocidental, afirmou que irá fortalecer suas forças no leste ucraniano, após o “terrível ataque” ao país. Em nota, a aliança disse que irá enviar forças defensivas terrestres e aéreas, já aumentando a prontidão de forças.

“As ações da Rússia apresentam uma séria ameaça à segurança Euro-Atlântica, e terão consequências geoestratégicas. A Otan continuará tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e defesa de nossos aliados”, afirmou em comunicado.

Em breve comunicado, o presidente americano, Joe Biden, acusou Putin de lançar um ataque “não provocado e injustificado” à Ucrânia e de apostar em uma “guerra premeditada” que causará perdas “catastróficas”.

“Somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que este ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de maneira unida e determinada. O mundo fará com que a Rússia preste contas”, disse Biden em um breve comunicado

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu “enfraquecer a economia da Rússia e sua capacidade de modernização” após o “ataque bárbaro”.

Sanções já apresentadas pelos Estados Unidos estipulam cortes de financiamentos ocidentais a bancos russos e outras instituições, fazendo com que o Exército russo perca parte de seu financiamento.