Bahia: Rui Costa confronta Bolsonaro e diz que aceitará ajuda da Argentina

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse nesta quinta-feira, 30, que aceitará qualquer tipo de ajuda humanitária às vítimas das fortes chuvas no estado mesmo sem a aprovação do governo federal. A declaração ocorre um dia após o Ministério das Relações Exteriores dizer que não precisaria de profissionais da Comissão dos Capacetes Brancos, um grupo especializado em assistência a vítimas de desastres, oferecidos pelo governo da Argentina, comandado pelo esquerdista Alberto Fernández, desafeto ideológico do presidente Jair Bolsonaro.

“Me dirijo a todos os países do mundo: a #Bahia aceitará diretamente, sem precisar passar pela diplomacia brasileira, qualquer tipo de ajuda neste momento”, escreveu Costa na sua conta oficial no Twitter. “Os baianos e brasileiros que moram aqui no estado precisam de todo tipo de ajuda. Estamos trabalhando muito, incansavelmente, para reconstruir as cidades e as casas destruídas, mas a soma de esforços acelera este processo, portanto é muito bem-vinda qualquer ajuda neste momento.”

A resposta do governador mostra mais um desentendimento entre ele e o governo federal no resgate às vítimas e no trabalho de reconstrução das cidades afetadas por tempestades no último mês. Na terça-feira, 28, ao lado de ministros, Costa disse que o valor destinado pela gestão Bolsonaro à reconstrução de rodovias no estado era insuficiente. Bolsonaro havia editado uma Medida Provisória liberando 200 milhões de reais estradas em cinco estados – desse total, 80 milhões irão para a Bahia.

Mais cedo nesta quinta, Bolsonaro reagiu a críticas nas redes sociais e apresentou justificativas para recusar a ajuda argentina. Ele escreveu que as Forças Armadas e a Defesa Civil já estão trabalhando na região, e que “a avaliação foi a de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições”.