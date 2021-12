Criticado nas redes, Bolsonaro resolve dizer o que está fazendo pela Bahia

Jair Bolsonaro sentiu o golpe. Criticado fortemente nas redes sociais durante o dia de ontem por ter viajado em férias para Santa Catarina enquanto a Bahia enfrenta a maior tragédia climática de sua história – a hashtag #BolsonaroVagabundo ficou entre as principais do Twitter –, o presidente resolveu dizer o que está fazendo.

E o fez por meio de dois posts publicados na manhã desta terça-feira, 28, no Twitter. No primeiro, diz que editou uma Medida Provisória liberando 200 milhões de reais para a reconstrução de estradas prejudicadas pelas chuvas – desse total, 80 milhões da verba vai para a região Nordeste.

No segundo tuíte, disse que os ministérios estão atuando na tragédia baiana e listou as pastas do Desenvolvimento Regional e Cidadania, além da Caixa Econômica Federal e a Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência), que divulga os atos do governo.

A reação federal foi concretizada com o sobrevoo das áreas atingidas pelas chuvas feito nesta manhã pelos ministros Marcelo Queiroga (Saúde), João Roma (Cidadania) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional).

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), reclamou do valor destinado pelo presidente ao estado e pediu mais dinheiro. Durante uma coletiva de imprensa ao lado de representantes do governo federal, o petista disse que a verba não é suficiente.

“Eu queria fazer um apelo porque não é possível recuperar as estradas federais com 80 milhões para o Nordeste, 80 milhões não dá para recuperar nem (as estradas federais) da Bahia”, disse Costa. O texto da MP não detalha para quais estados o dinheiro será distribuído mas, em uma nota, a Secretaria-Geral da Presidência listou apenas a Bahia entre os estados do Nordeste como destino dos 80 milhões de reais.

Bom dia!

Governo do PR @jairbolsonaro em operação conjunta p/ oferecer socorro aos municípios baianos. Vamos sobrevoar a região afetada pelas fortes chuvas no sul da Bahia e levar todo o apoio da FORÇA NACIONAL DO #SUS. 🇧🇷@rogeriosmarinho @joaoromaneto @DamaresAlves @Marceloscf2 pic.twitter.com/wCnhVJfHYy — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) December 28, 2021

Até agora, de concreto, além da MP liberando verba para as estradas, o governo federal disponibilizou 19 milhões de reais por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e anunciou a criação de uma operação conjunta com o governo da Bahia, capitaneada pela Defesa Civil Nacional a partir de uma base em Ilhéus.

Segundo a pasta, três aeronaves da Defesa Civil e uma da Polícia Rodoviária Federal estão prestando assistência aos municípios afetados, como a distribuição de alimentos e insumos e a retirada de moradores de áreas isoladas. A Secom anunciou também que as Forças Armadas serão mobilizadas para a operação.

Popularidade

Vale lembrar que a Bahia é, tradicionalmente, um dos estados que mais rejeitam Bolsonaro e sua administração. Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre 24 e 28 de novembro mostra que 57,7% consideram o seu governo ruim ou péssimo.