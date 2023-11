Após vazamento no primeiro dia de provas, Enem aumenta segurança

Para o segundo dia de provas do Enem, que ocorre em todo o país neste domingo, 12, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que reforçou a segurança e o monitoramento das redes sociais para identificar rapidamente eventuais casos de vazamento. As avaliações de hoje, como no domingo passado, se estendem por cinco horas, tendo começado às 13h30 (meia hora após o fechamento dos portões) e com o término previsto para às 18h30. De acordo com as regras do exame, só é permitido aos candidatos sair com o Caderno de Questões nos 30 últimos minutos da aplicação das provas.

Foi justamente o vazamento deste Caderno de Questões no primeiro dia do Enem – com provas de Ciências Humanas, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e redação – que levantou dúvidas sobre a segurança do sistema. No meio da tarde do domingo passado, 5, imagens de todas as páginas da prova já circulavam em redes sociais, ou seja, bem antes das 18h quando os alunos são autorizados a deixar a sala com o material. O Inep informou neste domingo que a Polícia Federal já identificou oito pessoas que divulgaram as imagens dos cadernos ainda durante a aplicação do exame.

As investigações da PF indicam, no entanto, que não há nenhuma constatação de que ocorreram postagens do conteúdo das provas antes do horário do início da aplicação do exame, apenas quando os estudantes já haviam entrado nos locais de prova. Esta é a primeira vez que fotos de uma prova completa circularam antes do horário previsto para que os alunos possam deixar a sala com o Caderno de Questões. Todos os envolvidos no vazamento identificado foram indiciados pela polícia.

O Enem deste ano registra mais de 3,9 milhões de estudantes inscritos. Neste domingo estão sendo aplicadas 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e 45 de Matemática e suas Tecnologias. No primeiro domingo de provas, o Inep mobilizou 31,4 mil profissionais de segurança pública de todo o Brasil. Entre eles, servidores de órgãos federais, estaduais e municipais. Hoje, embora não tenham sido dados números, o órgão afirmou que houve um reforço de pessoal.