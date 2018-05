Após greve, OAB adia segunda fase de exame prevista para domingo

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou que a segunda fase de seu exame de admissão, que estava prevista para o próximo domingo, 25, em todo o Brasil foi adiada em virtude da greve dos caminhoneiros.

Em nota, a OAB afirmou que tomou a decisão “por constatar não haver condições de logística para a entrega e aplicação das provas de forma uniforme, com segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional”.

Com o anúncio, a coordenação do exame, que é obrigatório para o exercício da advocacia a todos os graduados em Direito, afirma ter o objetivo de “preservar a segurança e o deslocamento dos examinandos, em razão das manifestações ocorridas nos últimos dias que acarretaram no bloqueio de rodovias estaduais e federais no país”.

A entidade afirma que, no momento oportuno, divulgará a nova data da realização da prova.