Com falta de combustível, trânsito fica abaixo da média em SP

Mulher deixa um posto de combustível carregando galão de gasolina sobre uma moto em Manaus (AM) - 25/05/2018 (Adriano Machado/Reuters)

Protesto dos caminhoneiros contra o aumento do diesel na Via Dutra, na região de Jacareí, no interior de São Paulo - 25/05/2018 (Nilton Cardin/Estadão Conteúdo)

Na distribuidora da Petrobrás localizada em Barueri, vans escolares apoiam o movimento de paralisação dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress)

Condutores de vans escolares realizam protesto em apoio à greve dos caminhoneiros, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo - 25/05/2018 (Johnny Morais/Futura Press/Folhapress)

Comboio de caminhões tanques são escoltados por viaturas da Polícia Militar, levando querosene do aeroporto de Cumbica para o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo durante a madrugada - 25/05/2018 (Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress)

Manifestantes liberam caminhões abastecidos na distribuidora de combustivel em Brasília, após acordo com a policia militar - 24/05/2018 (Wilson Dias/Agência Brasil)

Polícia Militar escolta um caminhão durante abastecimento de um posto de gasolina em Brasília - 25/05/2018 (Adriano Machado/Reuters)

Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de combustível em postos de gasolina da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro - 24/05/2018 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de combustível em postos de gasolina da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro - 24/05/2018 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Prateleira com poucos produtos em supermercado de Porto Alegre (RS). Consumidores reclamam da falta de alguns itens nos comércios, causada pela greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Davi Magalhães/Futura Press/Folhapress)

Prateleira com poucos produtos em supermercado de Porto Alegre (RS). Consumidores reclamam da falta de alguns itens nos comércios, causada pela greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Davi Magalhães/Futura Press/Folhapress)

Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia Washington Luís, na altura do município de Duque de Caixas (RJ) - 24/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

Grupo de caminhoneiros bloqueiam estradas em Brasília (DF) - 24/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

Produtores de Nova Prata do Iguaçu (PR) jogam leite fora (Ocepar/Divulgação)

Policiais realizam cordão próximo de base de distribuição de combustíveis, em Brasília (DF) - 24/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

Policiais realizam cordão próximo de base de distribuição de combustíveis, em Brasília (DF) - 24/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

Produtores de Nova Prata do Iguaçu (PR) jogam leite fora (Ocepar/Divulgação)

Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia Washington Luís, na altura do município de Duque de Caixas (RJ) - 24/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

Caminhoneiros brasileiros bloqueiam a estrada Regis Bittencourt, durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 24/05/2018 (Miguel Schincariol/AFP)

Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo (SP), durante o quarto dia de greve - 24/05/2018 (Miguel Schincariol/AFP)

Brasilienses enfrentam até 4km de filas para abastecer em posto de combustíveis que vende gasolina a R$ 2,98, no quarto dia da greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Brasilienses enfrentam até 4km de filas para abastecer em posto de combustíveis que vende gasolina a R$ 2,98, no quarto dia da greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Caminhoneiros bloqueiam a rodovia BR-040, na altura da cidade de Duque de Caxias (RJ) - 24/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

Veículos fazem fila em posto de combustíveis em Brasília (DF), durante o quarto dia da greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo (SP), durante o quarto dia de greve - 24/05/2018 (Paulo Whitaker/Reuters)

Caminhoneiros bloqueiam a rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo (SP) - 24/05/2018 (Miguel Schincariol/AFP)

Motociclistas formam filas em posto de combustíveis no Recife (PE) durante a greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Marlon Costa/Futura Press/Folhapress)

Posto na zona oeste de São Paulo, fecha por falta de combustível devido ao não abastecimento por conta da paralisação dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress)

Motoristas enfrentam fila em posto de gasolina na avenida Nove de julho, centro de São Paulo. A greve dos caminhoneiros, que entra hoje no quarto dia e já afeta a oferta de combustível nos postos do país - 24/05/2018 (Nelson Antoine/Folhapress)

Vista do Terminal de ônibus Bandeira, localizado na região central de São Paulo. A prefeitura determinou que apenas 60% da frota de ônibus da cidade, saíssem para circulação normal, fazendo racionamento de combustível Diesel, por causa da greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Movimentação no Ceasa-RJ de Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde a greve dos caminhoneiros começa a afetar a distribuição de alimentos - 24/05/2018 (Jose Lucena/Futura Press/Folhapress)

Manifestação de caminhoneiros no distrito industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, contra o aumento no preço dos combustíveis - 24/05/2018 (Jonny Ueda/Futura Press/Folhapress)

População forma fila nos postos de Brasília durante a madrugada após pronunciamentos de que o combustível começa a faltar - 24/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

População forma fila nos postos de Brasília durante a madrugada após pronunciamentos de que o combustível começa a faltar - 24/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Placa em posto de gasolina, no Distrito Federal, em Brasília, indica a falta de etanol. Devido à greve dos caminhoneiros, o combustível não chegou aos postos - 24/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Veículos fazem fila para abastecer em posto de combustíveis de São Paulo (SP), durante a greve dos caminhoneiros - 23/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

Veículos fazem fila para abastecer em posto de combustíveis de São Paulo (SP), durante a greve dos caminhoneiros - 23/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

Postos de combustíveis amanhecem com filas na cidade de São José dos Campos (SP) - 23/05/2018 (Nilton Cardin/Estadão Conteúdo)

Caminhoneiros bloqueiam estradas próximas ao Porto de Santos - 23/05/2018 (Paulo Whitaker/Reuters)

Caminhoneiros bloqueiam a entrada principal da Transpetro, em Barueri (SP) - 23/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA) - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Movimentação em posto de combustíveis em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ) - 23/05/2018 (Marcelo Fonseca/Folhapress)

Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Vista aérea mostra a rodovia BR-262, em Juatuba (MG), bloqueia por caminhões durante greve, em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Douglas Magno/AFP)

Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Caminhoneiros bloqueiam a BR-040, na altura da cidade de Luziânia (GO), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Adriano Machado/Reuters)

Caminhoneiros bloqueiam a BR-116, próximo da cidade de Magé (RJ), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

Caminhoneiros bloqueiam a rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes (SP), no km 279 - 23/05/2018 (TV Globo/Reprodução)

Caminhoneiros autônomos realizam o terceiro dia de protesto na BR 101, na altura do Trevo de Manilha, sentido Rio de Janeiro (RJ). Os motoristas organizam a paralisação contra o aumento do preço do combustível - 23/05/2018 (Jose Lucena/Futura Press/Folhapress)

Caminhoneiros bloqueiam a rodovia BR-116, em São Paulo, durante um protesto nacional contra o aumento no preço dos combustíveis - 21/05/2018 (TV Globo/Reprodução)

Caminhoneiros são vistos à beira da estrada após paralisarem a BR-116, em Curitiba, durante um protesto nacional contra o aumento do preço do combustível - 21/05/2018 (Rodolfo Buhrer/Reuters)