Ao menos oito pessoas morrem depois de fortes chuvas no Rio de Janeiro

As fortes chuvas que caíram entre a tarde da sexta-feira, 1, e a madrugada do sábado, 2, no Rio de Janeiro, causaram a morte de oito pessoas no estado. As cidades mais atingidas foram Paraty e Angra dos Reis.

Em Paraty, seis pessoas da mesma família morreram depois que sete casas desabaram no bairro da Ponta Negra na madrugada do sábado, 2. Várias localidades foram atingidas por alagamentos e quedas de árvores.

Angra dos Reis

Em Angra dos Reis, uma menina de quatro anos morreu e ao menos onze pessoas estão desaparecidas.

O bairro mais atingido foi o de Monsuaba, onde a Defesa Civil do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros participam dos trabalhos de resgate de possíveis sobreviventes. Cinco pessoas já foram resgatadas.

A cidade está em alerta máximo desde a manhã de ontem. Em Monsuaba, foram registrados 655 mm de chuva em apenas 48 horas.

A criança e as pessoas desaparecidas estavam em quatro casas do bairro que desabaram por volta das 4 horas da manhã do sábado, 2.

Em Ilha Grande, o volume foi de 592 mm no mesmo período.

Maior chuva da história de Angra dos Reis

De acordo com a prefeitura de Angra dos Reis, o volume de chuvas das últimas 48 horas foi o maior já registrado na história da cidade.

Durante a madrugada, as 28 sirenes de alerta posicionadas em locais de risco foram acionadas.

No momento, há 13 pessoas em abrigos da rede municipal.

A outra morte ocorreu em Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem faleceu eletrocutado.